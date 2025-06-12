كومباني يُعلن قائمة بايرن ميونخ في مونديال الأندية

أعلن فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، قائمة "البافاري" التي سيخوض بها منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو المقبل.

ويخوض بايرن البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من بوكا جونيورز الأرجنتيني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وبنفيكا البرتغالي.

وضمت قائمة الفريق الألماني 29 لاعبًا، جاء في مقدمتهم هاري كين، توماس مولر، سيرجي جنابري، ليروي ساني، ومانويل نوير.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

مانويل نوير، دانييل بيرتس، يوناس أوربيج، ليون كلاناك.

خط الدفاع:

دايوت أوباميكانو، مين جاي كيم، جوناثان تاه، رافائيل جيريرو، ساشا بوي، كاسيانو كيالا، جوزيب ستانيسيتش، آدم أزنو.

خط الوسط:

جوشوا كيميش، ليون جوريتسكا، جواو بالينيا، توم بيشوف، كونراد لايمر، جمال موسيالا، ألكسندر بافلوفيتش، لينارت كارل، ديفيد سانتوس.

خط الهجوم:

سيرجي جنابري، هاري كين، ليروي ساني، كينجسلي كومان، مايكل أوليس، توماس مولر، موريس كراتينماشر، جونا كوسي أساري.