محطات في حياة موسوعة السينما الراحل يوسف شريف رزق الله

ودعت الأوساط السينمائية، صباح اليوم، الناقد السينمائى الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى ورمزه التاريخى، والذى رحل عن عالمنا فى الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وتشيع الجنازة، عقب صلاة الجمعة، من مسجد السلطان حسين، وسط حشد كبير من تلاميذه وأصدقاءه، وكان الراحل قد دخل فى غيبوبة خلال الأيام الأخيرة، حتى أعلن ابنه (أحمد) خبر الوفاة صباح اليوم.

ويعد رزق الله عاشق كبير للسينما، ساهم فى زرع حب السينما فى قلوب الكثيرين، حيث وصفه مهرجان القاهرة السينمائى فى بيان نعيه بـ"الأب الروحى والاستاذ والمعلم والقامة السينمائية والإعلامية الكبرى الذى ساهم فى قيادة دفة المهرجان على مدار أربعين عامًا، منذ أن كان سكرتيرا فنيا له عام 1978، ومديره الفنى منذ عام 2000 ليساهم بكل جهده، بعد أن منح الحياة السينمائية عمره وتتلمذ على يديه أجيال متعاقبة من النقاد والسينمائيين".

وأخذ الراحل على عاتقه تعريف الجمهور المصري بمفردات السينما من خلال برامجه المختلفة، كما كان يمتلك ثقافة سينمائية كبيرة مكنته من تعريف الجمهور العربى والمصري، بأهم نجوم السينما العالمية ليس فى التمثيل فقط، ولكن فى التأليف والإخراج، من خلال برامجه في التليفزيون المصري، حيث كانت تحظى بشعبية واسعة.

يوسف شريف رزق الله مواليد 5 سبتمبر 1942، تخرج فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1966.

عمل فى بداية حياته محررًا، ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

- عين رئيس لقناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002.

- رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى 2007 - 2019.

- تولى رئاسة جهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى فى الفترة من 2011 حتى 2012.

- عمل كمعد لبرنامج نادى السينما تقديم درية شرف الدين بالتليفزيون المصرى عام 1975، ثم برنامج "أوسكار" مطلع الثمانينات وهو البرنامج الذى تولى تقديمه فيما بعد.

قدّم رزق الله الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية فى التليفزيون المصرى من إعداده، مثل "نجوم وأفلام" عن رواد السينما المصرية من خلال حوارات معهم عامي 1980 - 1981، و"ستار" فى الفترة من 1981 إلى 1995، الذى قدم فيه لقاءات مع نجوم السينما الأمريكية 1986- 1994، و"سينما فى سينما" وهي مجلة عن السينما العالمية من 1994 - 2004، و"الفانوس السحري" على قناة نايل لايف من 2004 - 2008، و"سينما رزق الله" على قناة نايل لايف 2008 - 2010.

كما قدم وأعد رسائل مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، ومهرجان "كان" السينمائى الدولى، وغيرهما من المهرجانات المحلية والعالمية منذ السبعينيات، وشارك فى لجان التحكيم في عددًا من مهرجانات السينما، مثل ستراسبور 1987 - 2012، وميلانو 1993، وروتردام 2006، ومونبيليه 2010.

تولى رزق الله رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة فى الفترة من 1978 إلى 1994، وعمل كسكرتير فنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان من 2000، وحتى العام الماضى.

ونال رزق الله وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضى.