تعليم جنوب سيناء: لم نرصد تجاوزات داخل لجان امتحانات الثانوية

عقدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم في جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة سير امتحان الشهادة الثانوية، برئاسة محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وحضور عادل عتلم وكيل المديرية، وأعضاء اللجنة الثلاثية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، غن غرفة العمليات تابعت سير الامتحانات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، من أعمال تعقيم اللجان، وتنظيم دخول الطلاب والطالبات، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف وكيل الوزارة، كما جرى متابعة وتأمين وصول كراسات الامتحان لمقار اللجان، وأعمال مراكز توزيع كراسات الامتحان على مستوى المديرية.

وأكد أن الامتحانات جرت في هدوء ونظام، ولم يجري رصد أي مخالفات داخل وخارج اللجان، و ترد للغرفة أي شكاوى أو بلاغات تفيد الشك بإصابة أي من الطلاب بفيروس كورونا .

أدى اليوم، 794 طالبًا وطالبة بجنوب سيناء امتحان الكيمياء للشعبة العلمية ( علوم ورياضيات)، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا داخل 7 لجان .