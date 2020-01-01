رئيس جامعة بني سويف يستعرض جاهزية الفرق المعنية بمواجهة كورونا

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ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية؛ وناقش الاجتماع آليات تفعيل دور أجهزة السلامة والصحة المهنية بالكليات والقطاعات المختلفة.

ووجه حسن، بمتابعة فاعلية استخدام أجهزة قياس الحرارة (الترمومترات) على البوابات بشكل يومي، جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وأمين عام الجامعة ومدير الوحدة.

وخلال الاجتماع كلف رئيس الجامعة إدارة السلامة والصحة المهنية بالتفتيش والمراقبة لكافة بوابات التعقيم على مستوى الجامعة ومراجعة استخدام المواد الكيميائية الآمنة والتأكيد على توافقها اشتراطات السلامة والأمان وتطابقها مع توصيات وزارة الصحة المصرية، مشددا على ضرورة الرجوع إلى إدارة السلامة والصحة المهنية في كل ما يخص إجراءات الوقاية وكافة التدبير الاحترازية لإنجاز الأعمال بشكل صحيح.

وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي للوقوف على جاهزية الفرق المعنية لمواجهة فيروس كورونا، بحيث تتضمن هذه الخطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة.

كما استعرض حزمة الإجراءات التي اتخذت للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تتضمن محاور رئيسية تتمثل بعملية تعقيم كافة القاعات الصفية ومرافق الجامعة المختلفة وإسكان الطالبات وحافلات الجامعة وتوفير المواد المعقمة.