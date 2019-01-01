«رواد النيل» تطلق أكاديمية للتدريب لمساعدة المشروعات الناشئة على التوسع

أطلقت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، أكاديمية رواد النيل للتدريب كمسرعة أعمال لمساعدة الشباب وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة على التوسع والنمو محليا وخارجيا.

وقالت دينا خضر مدير برنامج التوعية والتعليم بمبادرة رواد النيل -في تصريح اليوم الأحد- إن الاكاديمية التي يمولها بنك "HSBC" تقدم برامجها التدريبية "مجانا" لأصحاب الشركات الناشئة والصغيرة، وتنقسم إلى 6 أقسام رئيسية هي التطوير المؤسسي واستراتيجيات النمو وإدارة النمو والإدارة المالية للمشروعات وإدارة الإستثمار، بالاضافة إلى تدويل النشاط ومساعدته على التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الغالبية العظمى من برامج ريادة الأعمال التي يتم تقديمها حاليا تركز فقط على مساعدة الأفكار والمشروعات الناشئة وتحويلها إلى واقع، وهو ما دفع أكاديمية رواد النيل للتركيز على مرحلة مع بعد بدء المشروعات وهي مرحلة المساعدة على الاستمرار والنمو والتوسع محليا وفتح أسواق جديدة إقليميا ودوليا.

وأشارت خضر إلى أن باب التقديم مفتوح بالأكاديمية حتى نهاية شهر يوليو الجاري، من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة رواد النيل "www.np.eg"، موضحة أن مدة البرنامج التدريبي 6 أشهر، ونظرا للظروف الحالية سيتم تقديم البرامج التدريبية من خلال الوسائل الرقمية.

وأوضحت أن شروط قبول الشركات لتلقي التدريب بالأكاديمية، تشمل أن تكون الشركات مصرية وتعمل بالسوق لمدة لا تقل عن عامين، ولديها استعداد للنمو والتوسع في أنشطتها داخيا وخارجيا، لافتة إلى أن الأكاديمية ستساعد الشركات على التحول الرقمي في إدارة أنشطتها المختلفة ومواكبة الأوضاع الحالية في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأكدت مدير برنامج التوعية والتعليم بمبادرة رواد النيل أنه سيتم بمساعدة بنك "HSBC" توفير مدربين وخبراء محليين ودوليين على أعلى مستوى من الكفاءة من خلال برامج تدريبية مخصصة لرواد الأعمال الشباب الراغبين في النمو وتطوير المهارات القيادية والقدرة على الابتكار لتطوير عملهم وللتوسع، كما سيتم إتاحة الفرصة لرواد الأعمال التواصل مع نماذج ناجحة والشركاء المحتملين من الصناعة.