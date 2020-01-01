صحة الإسماعيلية: 610 حالات كورونا بالمحافظة ونسبة الشفاء 70%

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، أن جملة الإصابات بفيروس كورونا بلغت ٦١٠ حالة من أبناء محافظة الإسماعيلية بمعدل إصابة ٤٤ حالة لكل ١٠٠ ألف نسمة، وسجلت مدينة القنطرة غرب أعلى معدل إصابة على مستوى المحافظة بنسبة ٦٣ إصابة لكل ١٠٠ ألف نسمة.

وقال بيان المديرية إن عدد حالات الخروج بلغ ٣٨٥ حالة من المستشفيات وعدد حالات العزل المنزلي ٧٩ حالة تحت العلاج للحالات المرضية البسيطة، وشفاء ٨٥ حالة أخرى من حالات العزل المنزلي بعد استكمال بروتوكول العلاج، بنسبة شفاء تجاوزت ٧٠% من الحالات، بينما وصلت نسبة الوفيات ٩% بين مصابي فيروس كورونا بالمحافظة.

وأضاف البيان أنه بعد مراجعة الموقف الوبائي للمحافظة تقرر وقف العزل الصحي بمستشفى صدر الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام والاكتفاء بمستشفى الحميات لتقديم خدمة العزل الصحي للمصابين، بعد أن استقبلت مستشفى صدر الإسماعيلية نحو ٢٥٠ مريضا واستقبل قسم العزل بمستشفى الإسماعيلية العام نحو ١٢٥ مريضا.

وأوضح البيان أن مستشفى حميات الإسماعيلية تعمل بكامل طاقتها بعد رفع كفاءتها بقوة ١٢٠ سريرا، منهم ١٠٠ سرير بالقسم الداخلي و٢٠ سريرا بالعناية المركزة.

وأشار البيان إلى أن الإسماعيلية من أقل ٥ محافظات في عدد الإصابات ، وتم تقديم الخدمات العلاجية بالمنشآت الصحية بالمحافظة ل٧٢ حالة كورونا من خارج المحافظة، وكانت الإسماعيلية من أولى المحافظات التي خصصت مستشفيات للعزل على مستوى الجمهورية.