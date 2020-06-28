الإمارات تمنع حوالي 100 ألف هجمة سيبرانية خلال شهر يونيو الماضي

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، نجاح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في منع نحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي.

وقالت الهيئة، خلال تقرير شهري حول مستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات عن الشهر الماضي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد، إن الهجمات تنوعت ما بين برمجيات خبيثة 73%، وعمليات بحث عن ثغرات أمنية 15%، وهجمات التصيد الإلكتروني 12%، كما عالج الفريق 407 حوادث سيبرانية.

واستعرض التقرير الجهود التي بذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي aeCERT في التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة فقط.