وزير التموين: توفير كل احتياجات المواطنين من السلع على بطاقة الدعم

وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 60% عن شهر يوليو الجاري

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة توفر كل احتياجات المواطنين من السلع علي بطاقة الدعم، مشيرا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة، تضخ 28 سلعة إلي منافذ التوزيع التي يصل عددها إلي 38 ألف منفذ، موزعة ما بين المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي وبقالي التموين.

وأكد المصيلحي، في تصريحات صحفي، أنه وجه الشركة القابضة وشركتي الجملة العامة والمصرية التابعتين لها، بتوفير السلع للمواطنين بجودة عالية، كما وجه مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة، بتشديد الرقابة علي منافذ الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وذكرت الوزارة أن نسب الصرف في الربع الأول من الشهر الجاري وصلت إلي 60%، موضحه أن مخازن الجملة التابعة للوزارة متوفر بها احتياطي استراتيجي كبير من كافة السلع المدرجة علي بطاقة الدعم.

من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المخازن التابعة للشركات يمكن متابعتها جيداً بعد ميكنتها من خلال كل شركة، وأصبح من السهل معرفة الأرصدة الصادرة والواردة من السلع ونقاط الاحتياج لكل سلعة في أي مكان، وضخها فوراَ إلي تلك المخازن لتلبية احتياجات منافذ الصرف لها.

وأضاف كمال، أن الميكنة ساهمت في حوكمه صرف السلع التموينية من خلال متابعتها إليكترونيا، ومعرفة الصادر والوارد من وإلى تلك المخازن.