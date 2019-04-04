الشرطة تعتقل من يشتبه أنه العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس هايتي

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أعلنت الشرطة الوطنية في هايتي يوم الأحد اعتقال المشتبه في أنه العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس البلاد جوفينيل مويس.

وقال رئيس الشرطة ليون تشارلز في ايجاز صحفي أنه تم إلقاء القبض على طبيب هايتي يعيش في ولاية فلوريدا الأمريكية .

وأوضح تشارلز أن القتلة المشتبه بهم اتصلوا به بعد الهجوم وتم العثور على أدلة في شقته.

وأضاف رئيس الشرطة أن الطبيب،63 عاما، وصل مؤخرًا إلى هايتي على متن طائرة خاصة للاستيلاء على الرئاسة.

وهناك مزاعم بأن الرجل وظف مرتزقة كولومبيين من خلال شركة أمن فنزويلية خاصة تتخذ من فلوريدا مقرا لها.

يشار إلى أن الطبيب هو ثالث مواطن أمريكي من أصول هايتيه- ورقم 21 في الاجمال- الذي يجري اعتقاله كمشتبه به في القضية.

وقالت الشرطة إن 26 من المرتزقة الكولومبيين متورطون في عملية الاغتيال، قتل ثلاثة منهم، وتم إلقاء القبض على 18 مشتبها، فيما تسعى الشرطة للقبض على الخمسة المتبقين.

وكان مويس،53 عاما، قد قُتل يوم الأربعاء الماضي في هجوم على منزله بالقرب من العاصمة بورت أو برنس. وأصيبت زوجته مارتين وتم نقلها إلى فلوريدا لتلقي العلاج.

ولا تزال اسباب الهجوم غير واضحة.