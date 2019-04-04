تفتيش طلاب الثانوية العامة في إمبابة بالعصا الإلكترونية قبل دخول اللجان

فتحت لجان مدارس إمبابة أبوابها أمام طلاب المرحلة الثانوية للشعبة العلمية؛ استعدادا لانطلاق امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وسط حراسة مشددة من قبل الشرطة.

وتوافد طلاب الشعبة العملية بالصف الثالث الثانوي، على لجان الامتحانات؛ استعدادا لدخول المدارس لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية سواء كانت فرنسية أو إيطالية أو ألمانية، حيث سيتم ستكون الأسئلة المقررة من خلال الإجابة من متعدد بنظام "البابل شيت".

وحرص الطلاب على المراجعة في اللحظات الأخيرة قبل بدء الامتحان، من خلال جلوسهم في أماكن بعيدة نسبيا عن الضوضاء داخل المدرسة.

وشهدت عملية دخول الطلاب تنظيما من قبل رجال الشرطة والمعلمين بالمدارس، مع التشديد على ارتداء الطلاب الكمامات، مع الدخول من خلال بوابات التعقيم، وإلزامهم بارتداء الكمامة، بجانب استخدام التفتيش من خلال العصا الإلكترونية.

وحرص عدد من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم الطلاب في محيط المدارس، فيما يشدد المعلمون والإداريون على لجان الامتحانات بالتفتيش بالعصا الإلكترونية، والتعقيم، ودخول الطلاب من البوابات الإلكترونية، مع إلزامهم بارتداء الكمامات الطبية.