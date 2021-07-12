مجلس النواب الليبي يستأنف مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة

استأنف مجلس النواب الليبي، بمقره في طبرق اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم، عن المستشار الإعلامي بمجلس النواب فتحي المريمي قوله، إن مجلس النواب سيعتمد في جلسته التي انطلقت قبل قليل، الميزانية في حالة اقتناعه بتقرير لجنة المالية وردود الحكومة على التساؤلات المقدمة من أعضاء مجلس النواب حول الأمور المبهمة في البنود المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف أن عدم اعتماد مجلس النواب للميزانية، في جلساته السابقة بشأن الميزانية لم يكن تلكؤا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية، وانما بسبب عدم إجابة الحكومة على بعض الأسئلة والتساؤلات المقدمة من أعضاء المجلس للحكومة.

وأشار إلى أنه ليس من المستبعد التوصل إلى توافق حول اعتماد الميزانية.

وتعد جلسة هذا الأسبوع هي السادسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في 20 مارس الماضي.

وكان مجلس النواب عقد يوم الاثنين الماضي جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء.



