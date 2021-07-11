قال الدكتور لؤي شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية، إن الصندوق يعمل بالتعاون مع الدول العربية من خلال مجالس الوزراء العرب في مجالات الصحة والشباب والشؤون الاجتماعية، مشيرًا إلى إطلاق التقرير الإقليمي العربي أمس حول مؤشر السكان والتنمية بالتعاون مع الجامعة العربية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء أمس الأحد، أن قيمة مؤشر التنمية السكانية في مصر يصل إلى 66%، ذاكرًا أن الضغط السكاني في مصر يؤثر على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن الاستثمار في تعليم النساء هو المدخل الأساسي لجعل التنمية السكانية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية، مضيفًا أن الزيادة السكانية لا تشكل بحد ذاتها خطرًا ولكن إذا ما قورنت بدخل الدولة وقدراتها على العطاء يجب أن يكون هناك توافق بين احتياجات السكان وما تستطيع الدولة تقديمه من خدمات.

وذكر أن الربط ما بين التنمية والسكان هو الأساس لأن هذا يعني أن تتحول عوائد التنمية الاقتصادية على شكل فوائد لصالح السكان، قائلًا إن كانت الدولة تشعر أن هناك ضغطًا من العامل السكاني أو النمو السكاني يتوجب عليها أن تتخذ إجراءات التوعية وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، وبرامج تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أن معدل الخصوبة في القاهرة أقل بكثير مما هو في الصعيد، موضحًا أن الخطى لابد أن تكون موجهة إلى مناطق بعينها فيها معدلات زيادة سكانية أعلى حتى تؤتي ثمارها.

ولفت إلى ضرورة الاستثمار في القطاع الصحي المصري خاصة أن حجم الاستثمار به لا يتعدى 5% من الدخل القومي، مفيدًا بأن الجائحة لم تضرب مصر بقسوة أو الدول العربية عدا تونس.

واستطرد أن هناك تنسيقًا مشتركًا بين الصندوق وعدد من الوزارات المصرية كالتخطيط والتضامن والصحة لتعزيز السياسة السكانية، خاصة مع اهتمام الدولة بهذا الملف.

