 المكسيك: إعطاء 50.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
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المكسيك: إعطاء 50.4 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

مكسيكو سيتي - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 يوليه 2021 - 3:21 م | آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 3:21 م

أظهرت بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، أنه تم حتى الآن إعطاء 50.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.

ويُقدر معدل التطعيم في المتوسط بالبلاد بنحو 488 ألفا و101 جرعة في اليوم الواحد. واستنادا إلى هذا المعدل، فإنه من المتوقع أن تستغرق المكسيك تسعة أشهر لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت المكسيك حملة التطعيم ضد كورونا قبل نحو 29 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.59 مليون إصابة، وتم تسجيل 234 ألفا و969 حالة وفاة. وجرى تسجيل أول إصابة بالفيروس في المكسيك قبل عام و19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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