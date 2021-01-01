قال وزير المالية التشيكي، زبينيك ستانيورا، إن مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي سيناقش في اجتماع اليوم الثلاثاء قرضًا ماليًا جديدًا لأوكرانيا قدره مليار يورو، وعلى الأرجح سيوافق على تخصيصه، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقال الوزير التشيكي، الذي بث بيانه على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية: "سنناقش الدعم المالي الكلي الجديد لأوكرانيا، مليار يورو. أنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاق".

وفقًا لاقتراح المفوضية الأوروبية، سيتم تخصيص مليار يورو لأوكرانيا على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة.

كما نصحت المفوضية الأوروبية أنه بمجرد موافقة البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي على هذا الاقتراح وتوقيع مذكرة التفاهم واتفاقية القرض ذات الصلة مع السلطات الأوكرانية، فإنها ستزود البلاد بهذه الأموال بسرعة. في وقت لاحق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتوقع إدراجها في الصيف.