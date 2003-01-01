مصر للطيران تُسير 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن

تُسير شركة مصر للطيران، 16 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة لعودة ضيوف الرحمن اليوم وغدا.

وأفادت الشركة، في بيان اليوم الثلاثاء، بأنها ستسير اليوم 8 رحلات جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 6 رحلات جوية من جدة ورحلتين من المدينة المنورة إلى القاهرة لعودة إجمالي 1884 من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارتي السياحة والتضامن وقرعة مجلس النواب وتضامن الجيزة وعمل وإقامة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تسير 8 رحلات غدا الأربعاء؛ بواقع 6 رحلات عودة من جدة ورحلتين من المدينة المنورة لنقل 1755 حاجا من حجاج شركات السياحة وبعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وعمل وإقامة.