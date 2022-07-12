 الاتحاد السكندري يكثف من تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا - بوابة الشروق
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الاتحاد السكندري يكثف من تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2022 - 11:58 م

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، بقيادة عماد النحاس، المدير الفنى للفريق، تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا، المحدد لها الخميس، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدورى.

وشارك في التدريبات الأخيرة للفريق مهاجم الفريق الأنجولى مابولولو، وذلك استعدادًا للمباراة، وتأكد غياب الثلاثى فوزى الحناوى ومحمد مجدى وكريم ممدوح، ويخضع اللاعبون الثلاثة للتدريبات العلاجية.

من ناحية أخرى، حرص رامى ربيع، القائم بأعمال مدير الكرة بالاتحاد، على عقد جلسة مع إبراهيم حسن، لاعب الفريق، وتطرق الطرفان إلى إمكانية تفعيل عقد شراء اللاعب بعدما ظهر بشكل جيد مع الفريق خلال المواجهات الأخيرة.


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