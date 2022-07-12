ألمانيا تفوز على إسبانيا وتتأهل لدور الـ8 ببطولة أمم أوروبا

تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات، عقب الفوز على منتخب إسبانيا 2 / صفر، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت فوز المنتخب الدنماركي على نظيره الفنلندي 1 / صفر.

وسجل هدفي المنتخب الألماني كلارا بوهل وأليكساندرا بوب في الدقيقتين الثالثة و37. ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد المنتخب الإسباني عند ثلاث نقاط.

وضمن المنتخب الألماني تأهله للدور التالي أيا كانت نتيجة مباراته في الجولة الأخيرة أمام المنتخب الفنلندي، لاسيما وأن المنتخب الإسباني سيواجه نظيره الدنماركي في الجولة الأخيرة ولدى كل منهما ثلاث نقاط. وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الدنماركي على نظيره الفنلندي 1 / صفر.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للاعبته بيرنيل هاردير التي سجلت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72.

وحصد المنتخب الدنماركي أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام نظيره ألمانيا صفر / 4.

في المقابل ظل منتخب فنلندا بلا رصيد في المركز الأخير حيث خسر في الجولة الأولى أمام المنتخب الإسباني 1 / 4.