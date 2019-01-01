أمن القاهرة يكشف سر سرقة شبابيك مدرسة فى حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على أمين عهدة بإحدى المدارس فى حلوان لسرقته شبابيك المدرسة عهدته.



كان اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة حلوان، بتحرير مديرة إحدى المدارس، محضرا باكتشافها سرقة 20 شباكا الخاصين بفصول المدرسة محل عملها، واتهمت مسؤول العهدة بالمدرسة المشار إليها بتبديد العهدة المسلمة إليه.



ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، على أن المشكو فى حقه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمدرسة؛ استولى على المسروقات بأسلوب "الخلع" والتصرف فيها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" عامل خردة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها وأقر ببيعه المسروقات لأحد تجار الخردة أمكن ضبطه والعثور بداخل المخزن الخاص به على المسروقات المستولى عليها وبمواجهته بأقوال الأخير أيدها ونفى علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.