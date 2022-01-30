دعوة أمريكية لتهدئة سودانية بعد «أكثر الهجمات دموية»

أفادت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الأربعاء، بمقتل 6 أشخاص في بحري، و22 شخصا في أم درمان، شمالي وغربي الخرطوم.

وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها عبر حسابها على «فيسبوك»، إن مناطق بحري وأم درمان شمالي وغربي الخرطوم، شهدت مقتل 28 شخصا على الأقل، من ضمنهم أسرة مكونة من أربعة أفراد، في أكثر الهجمات دموية في القتال الدائر في السودان حتى الآن.

ودعا البيان، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوفاء بالتزامهما لحماية المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، مشيرا أن أعمال العنف العشوائية تزيد من معاناة الشعب السوداني بالفعل.

وأكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن الانتصار العسكري لأي من الطرفين المتحاربين في الصراع السوداني، سوف يترتب عليه خسائر بشرية غير مقبولة وأضرارا تلحق بالبلد.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا في قصف استهدف سوقًا في مدينة أم درمان السودانية، المجاورة لنهر النيل وعاصمة البلاد، الخرطوم.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن 34 شخصًا قتلوا من بين التجار في سوق «الملجه» بأم درمان نتيجة للقصف العشوائي، مشيرة إلى أنه كان هناك أطفال بين القتلى.

وتتواصل منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.