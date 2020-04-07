نشطاء تايلانديون يعتزمون تنظيم احتجاجات في جميع أنحاء البلاد

يعتزم نشطاء سياسيون وأنصار بيتا ليمجارونرات، المرشح لمنصب رئيس وزراء في تايلاند، تنظيم احتجاجات متزامنة في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، اليوم الأربعاء، بعد أن رفعت مفوضية الانتخابات في تايلاند قضية لاستبعاده من عضوية البرلمان.

وسرعان ما انتشر هاشتاج بعنوان "احتجاج 12 يوليو" على موقع تويتر باللغة التايلاندية، ردا على تحرك مفوضية الانتخابات، التي طلبت من المحكمة الدستورية الحكم بشأن ما إذا كان يجب استبعاد بيتا من عضوية البرلمان، بعد أن تبين لها أنه انتهك قواعد الانتخابات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أرنون نامبا، الناشط البارز وأحد قادة حركة احتجاج الشباب في عام 2020، في تغريدة عبر تويتر: "يجب أن يكون هناك رد على السلطة التي تواصل السعي لتدمير الديمقراطية، ومهما كانت النتيجة، فليعلم الجميع أن معركتنا قد بدأت".

ودعا أرنون إلى تنظيم مظاهرة في منطقة التسوق في بانكوك.

وأصدرت مجموعات من النشطاء في جميع أنحاء البلاد دعوات مماثلة في 7 مقاطعات.

كما دعا حزب "التقدم إلى الأمام" أنصاره إلى ارتداء قمصان برتقالية اللون غدا الخميس دعما لبيتا.

وكانت مفوضية الانتخابات في تايلاند، قد قدمت التماسا إلى المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، لتطلب منها فيه الحكم فيما إذا كان بيتا قد خالف ميثاق الانتخابات بسبب امتلاكه لأسهم في شركة إعلامية عندما تقدم بطلب للانضمام لعضوية مجلس النواب.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المحكمة الدستورية اليوم.

وفي حال أدانت المحكمة بيتا، فقد يتم استبعاده من عضوية البرلمان بعد أن أدى اليمين الدستورية في وقت سابق من الشهر الجاري.