قال تانفير راجبوت، محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، في رسالة نصية اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء السابق عمران خان سيقدم طلبا في المحكمة للطعن في مذكرة اعتقال غير قابلة للكفالة أصدرتها بحقه مفوضية الانتخابات الباكستانية أمس الثلاثاء.



وأضاف راجبورت أن مفوضية الانتخابات أصدرت مذكرات اعتقال بحق خان، الذي تغيب مرارا عن حضور جلسات الاستماع في قضية ازدراء، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



ورفعت المفوضية قضية ازدراء ضد خان بزعم إدلائه بتصريحات تنطوي على ازدراء.



وتحدد يوم 25 يوليو الجاري لنظر الجلسة القادمة.



ويواجه خان أكثر من 100 قضية، من بينها الفساد والقتل، منذ الإطاحة به من السلطة من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.