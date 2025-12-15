قائد الجيش البريطاني: على الأمة بأكملها أن تنهض وسط التهديد الروسي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم رئيس الأركان البريطاني ريتشارد نايتون التحذير من أن التهديدات المتزايدة التي تواجه المملكة المتحدة ستتطلب من "الأمة بأكملها أن تنهض" لضمان قدرة البلاد على الاستمرار في العمل في حالات الأزمات.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه من المتوقع أن يقول رئيس الأركان إن الوضع "أكثر خطورة مما عرفته خلال مسيرتي المهنية" وهو يقدم حجة لاتباع نهج مجتمعي واسع النطاق تجاه "الدفاع والردع".

وسيدعو "الأشخاص الذين ليسوا جنودا أو بحارة أو طيارين إلى استثمار مهاراتهم - وأموالهم - في بناء المرونة الوطنية".

وفي خطاب سيلقيه في المعهد الملكي للخدمات المتحدة اليوم الاثنين، من المتوقع أن يقول نايتون: "يجب أن تكون قواتنا المسلحة مستعدة دائما للقتال والفوز – ولهذا السبب تحظى الجاهزية بهذه الأولوية".

وتابع "لكن الردع يتعلق أيضا بمرونتنا تجاه هذه التهديدات، ويتعلق بكيفية تسخير كل قوتنا الوطنية، من الجامعات إلى الصناعة، وشبكة السكك الحديدية إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

وأكد أن"الأمر يتعلق بكون دفاعنا ومرونتنا أولوية وطنية أعلى لنا جميعا. عقلية 'الجميع مشارك'".

وسيحذر نايتون من أن القيادة الروسية أوضحت رغبتها في "تحدي الناتو وتقييده وتقسيمه وتدميره في نهاية المطاف".