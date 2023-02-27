 بايدن: ملتزمون بدعم أوكرانيا ضد أي عدوان حتى انضمامها إلى الناتو - بوابة الشروق
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بايدن: ملتزمون بدعم أوكرانيا ضد أي عدوان حتى انضمامها إلى الناتو

وكالات
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 4:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 4:44 م

 

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن مستقبل أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وأن هناك مساراً للعضوية، ولكنه أكد أن دول "مجموعة السبع" لن تنتظر حتى نهاية المسار من أجل القيام بتعهداتها بشأن أمن أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي وإلى جواره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في فيلنيوس، أنه ناقش مع نظيره الأوكراني "نوع الضمانات التي يمكن تقديمها في هذا الوقت"، وفقا لقناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وأضاف أن هذه الضمانات هي "التزام على المدى الطويل مدعومة بتعهدات بتوفير الأمن لأوكرانيا إلى حين انضمامها إلى الناتو ضد أي عدوان يحصل".

وقال إن دول "مجموعة السبع" تعهدت بأن يستمر دعمها لأوكرانيا على المدى البعيد.


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