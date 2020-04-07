الأهلي ينتظر خطاب الفيفا لتحديد موقف ديانج من القمة

ينتظر النادي الأهلي وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم لنظيره المصري في الساعات القليلة القادمة، من أجل تحديد موقفه من خوض مواجهة الزمالك في الدوري العام.

وكان الاتحاد الدولي قد أخطر نظيره المصري بإيقاف أليو ديانج 6 أشهر، لحين سداد الغرامة الموقعة عليه لصالح وكيله أعمال السابق، والبالغ قيمتها 220 ألف دولار.

وكان لاعب خط الوسط المالي في الساعات الماضية بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بإرسال 220 ألف دولار لوكيل أعماله السابق، إلا أنه مازال ينتظر وصول خطاب من الفيفا يفيد بانتهاء مدة الإيقاف الموقعة عليه.

وحال وصول خطاب من الفيفا سواء اليوم الأربعاء أو غدًا الخميس، يفيد بإلغاء العقوبة على أليو ديانج، فإنه سيحق له المشاركة في مباراة الزمالك، بصورة طبيعية، فيما لم يتمكن من دخول قائمة الأحمر، حال عدم وصول ذلك الخطاب.

وتُقام غدًا الخميس واحدة من أبرز مباريات الدوري العام، وذلك عندما يلتقي النادي الأهلي بغريمه التقليدي فريق الزمالك، في الثامنة والنصف مساءً، على إستاد القاهرة، بمواجهة مؤجلة من الجولة الـ 31 من المسابقة المحلية.