 وكالة الأدوية الأوروبية تراجع عقاقير خسارة الوزن والسكري - بوابة الشروق
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وكالة الأدوية الأوروبية تراجع عقاقير خسارة الوزن والسكري

أمستردام (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 4:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 يوليه 2023 - 4:33 م

أطلقت لجنة السلامة الخاصة بوكالة الأدوية الأوروبية مراجعة تشمل العديد من أدوية خسارة الوزن ومرض السكري.

وسوف يتم مراجعة البيانات الخاصة بمخاطر الأفكار الانتحارية وإيذاء النفس للأدوية المعروفة منشطات الاستقبال، جي.إل.بي-1 ، بما في ذلك اوزمبك وويجوفي (المكون النشط: سيماجلوتايد) وساكسيندا (المكون النشط: ليراجلوتايد).

ومن المقرر أن تنتهي المراجعة في نوفمبر.

وتأتي المراجعة في أعقاب تلقي وكالة الأدوية في أيسلندا تقارير عن الأفكار الانتحارية وإيذاء النفس بالنسبة للمرضى الذين يتناولون العقاقير التي تشمل على ليراجلوتاتيد وسيماجلوتايد.

وحتى الآن تلقت وتحلل السلطات نحو 150 تقريرا عن حالات محتملة عن الأفكار الانتحارية وإيذاء النفس.


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