مجموعة فاجنر تسلم أسلحة لوزارة الدفاع الروسية

سلمت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة بقيادة يفجيني بريجوجين، كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة ومعدات عسكرية وآلاف الأطنان من الذخيرة لوزارة الدفاع الروسية.

وتشمل هذه المعدات دبابات تي- 90 وتي- 80 وعدة منصات إطلاق صواريخ والعديد من أنظمة المدفعية، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في موسكو، اليوم الأربعاء.

وأضاف كوناشينكوف، أن مجموعة فاجنر سلمت ما يربو على 2500 طن من الذخيرة من أنواع مختلفة و20 ألف سلاح ناري.

وبثت القيادة العسكرية مقطعا مصورا يظهر أسلحة ثقيلة.

وذكر كوناشينكوف أن جميع المعدات العسكرية ستخضع للصيانة، ثم الاستخدام المقرر.

ولطالما سيطرت فاجنر على مواقع، من بينها مدينة باخموت، خلال الحرب على أوكرانيا والتي انطلقت في فبراير 2022. ورغم ذلك، حرض بريجوجين الشهر الماضي على القيام بتمرد ضد موسكو.

وأنهى بريجوجين التمرد يوم 24 يونيو عندما كانت قواته على بعد أقل من 200 كيلومتر من موسكو، بعد توسط رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو. وفي المقابل تم التعهد له ولمقاتليه بالحصانة من الملاحقة القضائية.

وبعد أيام قليلة، التقى بريجوجين وعشرات من قادة فاجنر الرئيس فلاديمير بوتين. ولم يفصح الكرملين عن أية تفاصيل بشأن الاجتماع.

وكان الرئيس بوتين وصف التمرد بأنه "خيانة".