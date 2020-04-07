محافظ كفر الشيخ: رفع 255 طن قمامة و15 طن أتربة بـ14 مركزا ومدينة

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع والميادين وخاصة بالقرى، إضافة إلى حملات نظافة على الطرق الرئيسية بين المراكز والمدن.



وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المدن والقرى تشهد استمرار تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة بـ14 مركزا ومدينة.



وأكد رفع 255 طن قمامة، و15 طن أتربة من الشوارع والميادين، بالتعاون بين المراكز والمدن، وجهاز النظافة بالمحافظة.



ووجه المحافظ، بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.





