شدد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية بكل حزم، قائلا: «سأتصدى للتعدي على الأراضي الزراعية، لن يكون فيها أي تهاون تماما، نحن في أمس الحاجة إلى كل نقطة مياه؛ لأن تكلفة الاستصلاح في الصحراء أصبحت مكلفة جدًا».

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E»، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي وجه بتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة، مضيفا أن الوزارة سوف تركز على زيادة إنتاجية الدلتا القديمة والحفاظ على مساحة الأراضي الزراعية الحالية.

وأشار إلى نجاح الوزارة في زيادة الصادرات الزراعية بنسبة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية، لافتا إلى ارتفاع صادرات مصر من الخضروات والفاكهة بنحو 600 ألف طن لتصل إلى 5 ملايين طن، محققة عائدات إضافية 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونوه إلى نجاح الزراعة خلال الفترة الماضية في افتتاح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في أوروبا وروسيا وعدد من الدول العربية، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وشدد على أهمية عودة دور الإرشاد الزراعي في توعية المزارعين ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، خاصة في ظل التغيرات المناخية وندرة المياه.