تقرير: الديمقراطيون يحيكون مؤامرة ضد بايدن لإجباره على الخروج من سباق الرئاسة الأمريكية

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الديمقراطيين يحيكون "مؤامرة" ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إجباره على الانسحاب من السباق الانتخابي الرئاسي.

وقال الموقع: "الديمقراطيون متماسكون جدا، ومعظمهم من إدارتي الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، يخططون طوال الوقت لدفع بايدن إلى سحب ترشيحه بسرعة.. وبشكل غير رسمي، هم لجنة لعدم انتخاب الرئيس، ومهمتهم إخراج بايدن من السباق الرئاسي، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل".

وأشار إلى أن عدد الديمقراطيين الذين لا يريدون مشاركة الرئيس الأمريكي الحالي في الانتخابات يتزايد يوما بعد يوم، ويقول بعض المانحين للحزب الديمقراطي إنهم يمكن أن يتبرعوا بمبلغ كبير من المال في حال لم يكن بايدن مرشح الحزب، وفقا لموقع روسيا اليوم.

كما أكد "أكسيوس" أن الديمقراطيين يأملون بأن يتمكن مستشارو أوباما وكلينتون والزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي من إقناع الرئيس بسحب ترشيحه.

وأفاد الموقع في وقت سابق نقلا عن مصادر بأن الديمقراطيين في الولايات المتحدة يعتزمون إعداد بيان يدعو الرئيس إلى سحب ترشيحه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.