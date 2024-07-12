الجمعية العمومية لنقابة الأطباء توافق على إلغاء قرار بيع نادي كينج مريوط بالإسكندرية

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، على إلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية.

وفوضت الجمعية العمومية، مجلس النقابة لعمل دراسة جدوى لكيفية حول كيفية الاستفادة من هذا المكان.

وكان نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء في انعقادها الثاني، موجها التحية لجميع الأطباء الذين حرصوا على المشاركة في الجمعية العمومية، مؤكداً أهمية جدول الأعمال والموضوعات المطروحة عليه، خاصة مشروع قانون المسؤولية الطبية.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء من عام 2018 وحتى عام2023 واعتمادها، ومناقشة تقريرى مجلس النقابة عن عام 2023 ( تقرير الأمين العام – تقرير أمين الصندوق، واعتماد الموازنة التقديرية لعام 2024، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتقدير الأتعاب، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، ومناقشة إقرار حساب معاش للأطباء والموارد المقترحة، وإلغاء قرار بيع نادي كنج مريوط بالإسكندرية، وتعديل لائحة النقابة الداخلية، وتعديل لائحة مصر العطاء، وما يستجد من أعمال.