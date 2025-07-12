وزير خارجية روسيا يصل كوريا الشمالية

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وصل إلى كوريا الشمالية يوم الجمعة.

جاء ذلك في أحدث زيارة لمسئول روسي كبير للدولة التي تعاني من العزلة وسط تنامي العلاقات بين البلدين، وفق وكالة رويترز.

وقالت الوكالة الكورية إن الزيارة تتضمن اجتماعا بين وزيري خارجية البلدين.

وغادر لافروف العاصمة الماليزية كوالالمبور عقب اجتماع لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ووصل إلى مدينة وونسان الساحلية في شرق كوريا الشمالية التي تضم منتجعا تم افتتاحه حديثا وتشتهر بمنشآتها الصاروخية والبحرية.

وتعد زيارة لافروف أحدث اجتماع رفيع المستوى بين البلدين في ظل تطوير كبير لتعاونهما الاستراتيجي الذي يشمل الآن اتفاقية دفاع مشترك.