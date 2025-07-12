تحقيق أولي: انقطاع الوقود عن طائرة إير إنديا قبل لحظات من تحطمها

أفاد تقرير بعد تحقيق أولي صدر اليوم السبت، أن مفاتيح التحكم في الوقود الخاصة بمحركات طائرة "إير إنديا" التي تحطمت الشهر الماضي، جرى تحويلها من وضعية "تشغيل" إلى وضعية "إيقاف" قبل لحظات من تحطمها؛ مما أدى إلى قطع الوقود عن المحركين.

وأشار التقرير، الصادر عن مكتب تحقيقات حوادث الطيران في الهند، إلى أن الطيارين كانا في حالة ارتباك بشأن تغيير وضعية المفاتيح، وهو ما تسبب في فقدان قوة دفع المحركين بعد وقت قصير من الإقلاع.

وكانت طائرة "إير إنديا" من طراز بوينج 787-8 دريملاينر، تحطمت في 12 يونيو، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 260 شخصا، بينهم 19 على الأرض، في مدينة أحمد أباد شمال غربي البلاد، ونجا راكب واحد فقط من الحادث، الذي يعد من أسوأ كوارث الطيران في تاريخ الهند.

وكانت الطائرة تقل 230 راكبا، بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا و7 برتغاليين وكندي واحد، بالإضافة إلى 12 من أفراد الطاقم.

وبحسب التقرير، استغرقت الرحلة حوالي 30 ثانية من لحظة الإقلاع وحتى لحظة التحطم.

وأوضح أنه بعد وصول الطائرة إلى أعلى سرعة مسجلة لها، "تحولت مفاتيح الوقود للمحركين 1 و2 من وضعية التشغيل إلى وضعية الإيقاف بفارق زمني لا يتجاوز الثانية الواحدة بينهما"، ولم يوضح التقرير كيف أمكن لتلك المفاتيح أن تتحرك إلى وضعية الإيقاف أثناء الرحلة.

وتستخدم مفاتيح التحكم للسماح بتدفق الوقود إلى محركات الطائرة أو قطعه عنها.