وكيله: عبد الرزاق حمد الله مستمر مع الشباب السعودي

أكد نواف المهدي، وكيل أعمال عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي الشباب السعودي استمراره مع الفريق، مُشيرًا إلى أنه لا صحة لما يتردد عن اقتراب المهاجم المغربي من مغادرة الليوث.

وقال نواف المهدي في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "عبد الرزاق حمد الله مستمر مع الشباب، ولا توجد لدى اللاعب أي نية للمغادرة حتى الآن".

وأضاف: "في حال وجود عروض جدية مستقبلًا للتعاقد مع حمد الله، وترضي الطرفين اللاعب والشباب، قد يتم النقاش حولها".

وكان عبد الرزاق حمد الله قد انضم إلى صفوف الشباب في الصيف الماضي، قادمًا من نادي اتحاد جدة، وخاض مع الفريق 30 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفًا.

يُذكر أن عبد الرزاق حمد الله قد انضم إلى صفوف الهلال السعودي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وخاض مباراة واحدة أمام فلومينينسي البرازيلي، في الدور ربع النهائي.