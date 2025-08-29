جوارديولا يؤجل حسم هوية حارس مانشستر سيتي أمام برايتون

أبقى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مسألة تحديد الحارس الأساسي في مواجهة برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز غامضة، مؤكداً أنه لم يتخذ القرار النهائي بعد.

واعتمد جوارديولا منذ بداية الموسم على الحارس الشاب جيمس ترافورد (22 عاماً) العائد من بيرنلي، في ظل غياب البرازيلي إيدرسون بسبب مشكلة صحية. غير أن خطأ ترافورد في مباراة توتنهام التي خسرها السيتي 0-2 أثار الجدل حول استمراره أساسياً.

وتزامن هذا الجدل مع أنباء عن إمكانية رحيل إيدرسون قبل إغلاق سوق الانتقالات، إلى جانب الحديث عن اهتمام النادي بالحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما عقب خروجه من باريس سان جيرمان.

وقال جوارديولا في مؤتمره الصحفي: "القرار لم يُحسم بعد، لدينا مباريات كبرى بعد برايتون أمام مانشستر يونايتد وأرسنال ودوري الأبطال، وهناك سنحدد ملامح المرحلة المقبلة."

وأضاف المدرب الإسباني: "الأمر لا يتعلق بحراس المرمى فقط، بل بجميع المراكز. الاختيارات دائماً تبنى على الأداء والجاهزية، وهذا ما نأخذه في الاعتبار عند اختيار التشكيلة."

ورغم الانتقادات، أكد جوارديولا دعمه لترافورد قائلاً: "الأخطاء جزء من مسيرة أي لاعب شاب، ونحن هنا لمساندته حتى يكتسب الثقة والخبرة."

كما رفض الحديث بتفصيل عن مستقبل إيدرسون أو الحارس الألماني شتيفان أورتيغا، مكتفياً بالتعليق: "الانتقالات قد تحمل مفاجآت في أي لحظة، وقد يرحل لاعبون أو ينضم آخرون. هذا طبيعي في كرة القدم."