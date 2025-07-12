ريال مدريد يعلن انتقال لاعبه إلى بنفيكا

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن رحيل لاعب الفريق رافاييل أوبرادور إلى نادي بنفيكا البرتغالي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادى الملكى في بيان عبر موقعه الرسمي: ريال مدريد وبنفيكا توصلا لاتفاق بشأن انتقال رافاييل أوبرادور إلى النادي البرتغالي.

وأضاف البيان: أوبرادور انضم إلى ريال مدريد عام 2020 في سن 16 عاما.

وواصل: اللاعب الشاب لعب موسمين مع فرق الناشئين، ثم موسمين في فريق كاستيا.

وأشار إلى أنه أوبرادور قضى الموسم الماضي معارا في صفوف ديبورتيفو لا كورونيا.

وأتم البيان: ريال مدريد يشكر اللاعب على عمله والتزامه خلال وقته مع الميرنجي ويتمنى الأفضل له في المرحلة الجديدة من مشوراه دخل المستطيل الأخضر.