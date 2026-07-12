محافظ بورسعيد يؤكد عدم السماح بعودة أية إشغالات أو تعديات بحي المناخ

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الاحد، منطقة 6 أكتوبر بحي المناخ، لمتابعة تنفيذ توجيهاته الصادرة بسرعة إزالة الإشغالات والتعديات غير القانونية ورفع كل العشوائيات من محيط المنطقة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لاستعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري بمختلف أحياء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والعميد اسلام غريب مدير جهاز الانقاذ والطوارئ، وشرطة المرافق.

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد أعمال الانتهاء من رفع كل الإشغالات والمظاهر العشوائية التي كانت تعوق الحركة وتشوه المظهر العام، التي تم تنفيذها استجابة لتوجيهاته خلال جولة أمس وذلك بما بيساهم في استعادة الانضباط وتحسين البيئة المحيطة بالمنطقة.

وأشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق لتنفيذ التكليفات مؤكدا ضرورة استمرار المتابعة الميدانية، وعدم السماح بعودة أي إشغالات أو تعديات مرة أخرى مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف المناطق، بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية، بما يحقق السيولة المرورية، ويحافظ على المظهر الحضاري، ويوفر بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.