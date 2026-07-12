الأوقاف: انطلاق التصفيات الأولية لبرنامج دولة التلاوة بالغربية والمنوفية

للموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» بمحافظتي الغربية والمنوفية، بمسجد السيد أحمد البدوي بمحافظة الغربية، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، وتعزيز ريادة المدرسة المصرية في التلاوة. وتضم لجنة الغربية محافظتي الغربية والمنوفية.

وضمت لجنة التحكيم الشيخ محمد محمود الصعيدي، والشيخ محمد البسيوني، والشيخ محمد يحيى الشرقاوي، والشيخ محمد عبد البصير، كما افتتح أعمال التصفيات الشيخ إسماعيل أحمد - مدير مديرية أوقاف الغربية، مؤكدًا أن البرنامج يمثل منصة رائدة لاكتشاف الموهوبين في تلاوة القرآن الكريم، وتشجيعهم على تنمية مواهبهم وإبراز قدراتهم في أجواء تنافسية هادفة.

وتأتي هذه التصفيات في إطار جهود وزارة الأوقاف لاكتشاف ورعاية أصحاب الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم، وصقل مواهبهم وفق أسس علمية وفنية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القراء المتميزين، والحفاظ على ريادة المدرسة المصرية في التلاوة، وترسيخ الارتباط بكتاب الله تعالى لدى النشء والشباب.