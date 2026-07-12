محافظ القليوبية يتفقد محطة معالجة صرف صحي الكوم الأحمر في شبين القناطر

يواصل الدكتور حسام عبدالفتاح محافظ القليوبية، جولته التفقدية بمركز شبين القناطر، بتفقد محطة معالجة صرف صحي الكوم الأحمر؛ للاطمئنان على انتظام التشغيل وكفاءة الأداء، والتأكد من استمرار تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين بأعلى مستويات الجودة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتور محمد ليلية، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.

واستمع المحافظ، إلى شرح تفصيلي حول منظومة العمل بالمحطة، والتي تعمل بنظام المعالجة (SBR)، بطاقة تصميمية تبلغ 20 ألف متر مكعب يومياً، وتخدم قرى الكوم الأحمر، وكفر الدير، والحصافة، والزهويين، ونوب طحا، ونوى، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الصرف الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى.

واطمأن على انتظام مراحل المعالجة وكفاءة التشغيل، وراجع منظومة التحكم والتشغيل بالمحطة، مؤكداً ضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية والدورية لجميع مكونات المحطة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، بما يضمن الحفاظ على الكفاءة التشغيلية وتحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالاشتراطات البيئية.



وشدد المحافظ على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل المحطة، والتأكد من جاهزية المعدات والمنشآت، بما يضمن استدامة التشغيل الآمن والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا القطاع الحيوي.



وأكد محافظ القليوبية، أن مشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية داخل قرى المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التي دخلت الخدمة لضمان استدامة تشغيلها وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق أهداف المبادرة الرئاسية في تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات تليق بالمواطنين.