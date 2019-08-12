الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة جنود سعوديين جنوب المملكة

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الاثنين، مقتل عدد من الجنود السعوديين وإصابة آخرين، في قصف مدفعي قبالة جازان، جنوبي المملكة.

ونقلت قناة "المسيرة" الفضائية "ناطقة باسم الحوثيين"، عن مصدر عسكري لم تكشف عنه، قوله: "إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ الطوال"، مؤكدا "مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين وتدمير آلية عسكرية لهم إثر القصف".

ولم تصدر القوات السعودية تعليقا حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتشهد المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية، اشتباكات متقطعة وقصفا متبادل بين الطرفين منذ أكثر من اربعة أعوام، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى في كلا الجانبين.