الجيش الوطني يحبط هجوما لميلشيا الحوثي بالبيضاء وسط اليمن

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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الاثنين، هجوما لميلشيا الحوثي، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني ومعها المقاومة الشعبية تمكنت من صد هجوم للميلشيا الحوثية المتمردة، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر.

وفي جبهة الاجردي بالمديرية ذاتها، تمكنت قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية من دحر هجوم آخر لميلشيا الحوثي المتمردة.

أسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، وإجبار عناصرها على الفرار والتراجع.

وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش الوطني ومعها المقاومة الشعبية تمكنت من صد هجوم للميلشيا الحوثية المتمردة، في جبهة الحبج بمديرية الزاهر.

وفي جبهة الاجردي بالمديرية ذاتها، تمكنت قوات الجيش الوطني مدعومة بالمقاومة الشعبية من دحر هجوم آخر لميلشيا الحوثي المتمردة.

أسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، وإجبار عناصرها على الفرار والتراجع.