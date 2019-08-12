دراسة تكشف عن تراجع استثمارات الشركات الصينية في أوروبا

كشفت دراسة حديثة عن تراجع استثمارات الشركات الصينية في أوروبا.

وذكرت شركة "إرنست & يونج" الألمانية للاستشارات في الإصدار الجديد لدراستها النصف سنوية عن استثمارات صينية، أن شركات من جمهورية الصين الشعبية لم تنفق سوى 4ر2 مليار دولار حتى الآن لعمليات المحاصصة والشراء لشركات في أوروبا خلال النصف الأول من هذا العام.

وأوضحت الدراسة أن ذلك يمثل تراجعا بما يزيد على 80 بالمئة مقارنة، بما كانت عليه مثل هذه العمليات في النصف الأول من عام 2018.

وأضافت الشركة أنه على الرغم من أنه كان هناك 81 عملية استحواذ ومحاصصة في شركات، فإن هذه العمليات كان أغلبها صفقات صغيرة.

وأرجع خبراء الاقتصاد بشركات الاستشارات الاقتصادية الألمانية السبب الرئيس لهذا التراجع إلى مرحلة الركود التي يمر بها الاقتصاد الصيني، الناجمة إلى حد كبير عن النزاع التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر أن عام 2016 يظل العام القياسي حتى الآن بالنسبة للاستثمارات الصينية في أوروبا، حيث أنفقت شركات صينية ما يزيد على 85 مليار دولار لعمليات استحواذ على شركات في أوروبا في ذلك العام.