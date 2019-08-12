تستأنف عيادة اللغة العربية لقاءاتها الشهرية في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك يوم 30 أغسطس الجاري، في الساعة 6:30 مساءً بمقر الساقية بالزمالك.

وعيادة اللغة العربية، يقدمها الشاعر محمود موسى في ساقية الصاوي، ويهدف بها إلى إبراز الصلة القوية بين اللغة العربية وكل جوانب حياتنا، وما يحتاج إليه كل كاتب وقارئ سواء أكان صحفيًّا أو روائيًّا أو شاعرًا أو مذيعًا أو مراسلًا أو خطيبًا أو معلقًا صوتيًّا.

وهي محاولة لإصلاح ما أفسده التعامل الخاطئ مع اللغة العربية طيلة العقود الماضية، فأفسد النطق الصحيح والإملاء السليم والإعراب السديد.