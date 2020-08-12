ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، مدعومة بعمليات شراء من المستثمرين المصريين الأفراد والمؤسسات، قابلها مبيعات لجني الأرباح من قبل صناديق الاستثمار الأجنبية والأفراد العرب.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 606.4 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 5.8 مليار جنيه، منها 4.6 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) تعاملات اليوم على مكاسب طفيفة بلغت 0.03% ليسجل 10922.33 نقطة، كما زاد مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65% ليصل إلى 1648.8 نقطة.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا ليربح 0.46% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 2519.58 نقطة.