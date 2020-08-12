إسرائيل: إحباط هجوم إلكتروني نفذته مجموعة كورية شمالية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء إحباط هجوم إلكتروني استهدف الصناعات العسكرية في البلاد، نفذته مجموعة يعتقد الخبراء أنها من كوريا الشمالية.

وأفاد بيان صحفي لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بأن الهجوم نفذته مجموعة "لازاروس" الدولية التي تنشط على الإنترنت، والتي قالت إنها "مدعومة من دولة أجنبية".

وفرضت الولايات المتحدة العام الماضي عقوبات على مجموعة "لازاروس" ومجموعتين أخريين تدعمهما كوريا الشمالية. وقالت أمريكا إن المجموعة كانت وراء هجمات إلكترونية استهدفت البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن تقنيات القرصنة التي استخدمها أعضاء المجموعة شملت إنشاء ملفات تعريف مزيفة على خدمة شبكة "لينكد ان" الموجهة للتوظيف.

وأضاف البيان: "انتحل منفذو الهجوم صفة مديرين ورؤساء تنفيذيين ومسؤولين كبار في أقسام الموارد البشرية، وكذلك صفة ممثلين عن شركات دولية، وأجروا اتصالات بموظفين في الصناعات الدفاعية الرائدة في إسرائيل، بهدف تطوير المناقشات وإغرائهم بفرص عمل متنوعة".