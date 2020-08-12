سلطنة عُمان تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية إلى لبنان

تواصل سلطنة عُمان تسيير رحلات الإغاثة الجوية عبر طائرات النقل العسكرية التابعة لسلاح الجو السلطاني العُماني، إلى لبنان للمساعدة في تخطي كبوتها الاقتصادية في إطار دورها الإنساني المتواصل ومد يد العون للدول الصديقة والشقيقة، وبناء على توجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم الأربعاء، أن الطائرات العُمانية تحمل على متنها مواد طبية متنوعة واحتياجات إنسانية وإغاثية ضرورية للبنان، جراء تعرض مرفأ بيروت للانفجار المدمر والذي نتج عنه خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن تلك المواقف تؤكد ثوابت السياسة العُمانية على مدار 50 عاماً وتحديداً منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، حيث يواصل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان ترجمة هذه الثوابت العُمانية والتي أرسى مبادئها الراحل السلطان قابوس بن سعيد.

وأضافت: "تنبع هذه المواقف العُمانية من ثوابت راسخة لقيم السياسة العُمانية وهي قيم السلام والتسامح، ولأن الحفاظ على هذه القيم وضمان ديمومتها مرهون بتوافر الإرادة التي تحرص على إبقاء جذوتها حية في النفوس حتى لا تتأثر سلبا بالمعطيات العصرية والتقلبات الاجتماعية، وتأتي توجيهات السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بشأن لبنان لتبرهن على القيم العُمانية الأصيلة؛ وفي مقدمتها: التسامح وخلق مناخات تعايش بين مختلف الدول".