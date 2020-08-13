جنوب إفريقيا: تفشي كورونا ربما وصل إلى ذروته بالفعل

أظهرت أحدث البيانات بشأن تفشي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، أن الفيروس يتباطأ، في ظل تراجع الإصابات الجديدة والوفيات.

وتراجعت حالات الإصابة في جميع أقاليم البلاد التسعة خلال الأيام الأخيرة، وكان أبرزها في جوتنج، المنطقة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وذات الأهمية الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا سجلت 532 إصابة إضافية بالإقليم أمس الثلاثاء، مقارنة بالذروة في الإصابات، 6531 حالة، والتي سجلت 9 يوليو.

ونقلت الوكالة عن وزير الصحة زويلي مخيزي قوله لإذاعة 702 اليوم الأربعاء "نشهد انعطافا في المنحنى وكل شيء ينخفض في معظم الأقاليم".

وأفاد مجلس الأبحاث الطبية في جنوب إفريقيا بانخفاض عدد الوفيات الطبيعية الزائدة خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو.

وقال المجلس في تقرير اليوم الأربعاء إن العدد انخفض إلى 5087 في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو مقارنة بـ5848 في الأسبوع السابق عليه، مما يشير إلى "بوادر تبعث على الأمل بوصول الوباء إلى ذروته في جميع الأقاليم بنهاية يوليو 2020".