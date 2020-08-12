إغلاق مقر حزب سياسي يتخذه الرئيس الموريتاني السابق واجهة للعودة للمشهد السياسي

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أغلقت الشرطة الموريتانية مساء اليوم الأربعاء، مقر حزب سياسي اصبح الواجهة السياسية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي تلاحقه شبهات فساد .

واغلقت الشرطة مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي بعد ساعات من ظهور محمد ولد عبد العزيز في المقر.

كان أعلن أمس الثلاثاء، تولي قيادة الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي وزير سابق مقرب من محمد ولد عبد العزيز .

وكان الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي المحسوب على البعث السوري قد عقد الاربعاء الماضي مؤتمرا وتخلي أمينه العام محفوظ ولد اعزيزي عن منصبه لصالح الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونا

وتلاحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز شبهات فساد استدعت الاستماع لابنته وزوجها .