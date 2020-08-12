سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن يوفنتوس الإيطالي، رحيل لاعبه الفرنسي بليز ماتويدي بعد إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي يودع فيه لاعبه صاحب الـ33 عامًا بعد 3 سنوات قضاها مع البيانكونيري، متمنيًا له التوفيق في رحلته المقبلة.

خلال الـ3 سنوات شارك ماتويدي في 133 مباراة بجميع المسابقات مع السيدة العجوز، سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، واعترض 114 كرة، فيما بلغت دقة تمريراته نسبة 89%.

على مستوى الألقاب فاز متوسط الميدان الفرنسي بخمس بطولات (3 ألقاب بالدوري الإيطالي، 2 كأس إيطاليا، ولقب وحيد بالسوبر الإيطالي).

ماتويدي انضم للبيانكونيري صيف 2017، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 25 مليون يورو.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن وجهة ماتويدي المقبلة هي فريق إنتر ميامي الأمريكي الذي يشارك في ملكيته أسطورة الكرة الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام.