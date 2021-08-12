محافظ الشرقية: وفّرنا كل الأراضي المطلوبة لمشروعات حياة كريمة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الاجتماع الأخير الذي عقده اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مع المحافظين، تناول ملف لتوفير قطع الأراضي لإنشاء المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن المبادرة تُنفَّذ في مركز الحسينية ضمن المرحلة الأولى بواقع 599 مشروعًا، تتنوع بين صرف صحي ومياه شرب ومراكز شباب وخدمات حكومية وزراعية ووحدات صحية ومدارس وتوصيل غاز طبيعي وغيرها من المشروعات.



وأشار إلى أن تنفيذ هذه الأعمال تطلّب توفير قطع أراضٍ، موضحًا أن المحافظة طُلب منها توفير 148 قطعة أرض، نجحت في توفيره بشكل كامل، وقد تم تسليم مجموعة منها، فيما لا تزال تُجرى تحاليل للتربة في بعض قطع الأراضي.



وأوضح المحافظ، أن معظم الأراضي التي تُقام عليها المشروعات تبرعات من قِبل المواطنين الذين حرصوا على مساعدة الدولة لعدوم حدوث أي تأخير في المشروعات.



وتتضمن مشروعات حياة كريمة، في الشرقية، إنشاء 9 محطات معالجة مياه و44 محطة رافع، و37 مشروعًا للشباب والرياضة ما بين إحلال وتجديد وتطوير وإنشاء، و26 مشروعًا لتطوير وإنشاء وحدات صحية جديدة، وإنشاء 10 مجمعات خدمات حكومية، و10 مجمعات زراعية.