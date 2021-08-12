مهرجان الجونة يحتفى بالسينما المصرية و7 أفلام تتنافس بمسابقاته الثلاث

القائمة تضم «ريش» و«أميرة» و«كباتن الزعترى» و«القاهرة ــ برلين» و«خديجة» و«العودة»

تشارك 7 أفلام مصرية فى الأقسام المختلفة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى التى ستقام فى الفترة من 14ــ22 أكتوبر، لتصبح المشاركة المصرية فى تلك الدورة هى الأكبر منذ انطلاق المهرجان.

وقال مدير المهرجان انتشال التميمى: «حرصنا على الاحتفاء بأفضل الإنتاجات فى صناعة السينما المصرية منذ دورتنا الأولى. هذا العام، نحن فخورون باختيار ما مجموعه سبعة أفلام مصرية عبر الأقسام المختلفة، حظى بعضها باستحسان وإشادة فى المهرجانات السينمائية الدولية فى جميع أنحاء العالم، والبعض الآخر سيُعرض لأول مرة عالميًا خلال الدورة الخامسة لمهرجاننا. تعكس جودة الاختيارات، التى تضم أفلاما وثائقية وروائية طويلة وأفلامًا قصيرة، تعدد موهوبى صناعة السينما المصرية المزدهرة دائمًا، وتشرح لما توجت بمصر بلقب هوليوود الشرق الأوسط لأكثر من 80 عامًا».

أضاف المدير الفنى أمير رمسيس: «هذا العام كان للسينما المصرية حضور قوى فى المهرجانات السينمائية الدولية، ونحن نفخر بوجود أحد أكثر الأفلام شهرة فى مهرجان كان هذا العام، وهو فيلم «ريش»، إخراج: عمر الزهيرى، بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة يحكى الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد وجائزة الفيبريسى فى مهرجان كان 2021، عن قصة سامى، الأب المصرى المتسلط، الذى يتحول إلى دجاجة بواسطة حيلة ساحر فى عيد ميلاد ابنه الصغير. يقلب التحول الغامض حال الأسرة رأسًا على عقب، ويجعلها تدخل فى مغامرة مضحكة مأساوية من اكتشاف الذات لتستطيع البقاء دون قائدها البطريركى. تتعلم الأسرة أن الحياة ممكنة دون وجود الديكتاتور كقائد.

وخريج منصة الجونة السينمائية المحتفى به عالميًا فيلم «كباتن الزعترى»، إخراج: على العربى بمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، يحكى الفيلم الوثائقى الفائز بجوائز منصة الجونة السينمائية، قصة محمود وفوزى، اللذين يعيشان فى مخيم الزعترى للاجئين فى الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، يحصل الصديقان على فرصة حياتهما.

إضافة إلى «فيلم أميرة» للمخرج محمد دياب، والذى ينافس فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ويتتبع الفيلم الذى يقوم ببطولته كل من صبا مبارك وعلى سليمان وتارا عبود، أميرة المراهقة المفعمة بالحياة، التى كبرت معتقدة أنها جاءت إلى الدنيا بواسطة تهريب السائل المنوى لأبيها السجين. يتزعزع حسها بالهوية عندما يحاول والدها تكرار تجربة الإنجاب، فتُظهر التحاليل المعملية عقمه.

كما سنحتفل بالعروض العالمية الأولى لفيلم «قمر 14» للمخرج هادى الباجورى، بقسم الاختيار الرسمي ــ خارج المسابقة، تدور أحداث الفيلم فى ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التى تقتل الحب. الفيلم من بطولة خالد النبوى وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوى وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومى الغيطى وخالد أنور.

و«العودة» للمخرجة الشابة سارة الشاذلى و«خديجة» للمخرج مراد مصطفى، مسابقة الأفلام القصيرة، ويتناول قصة خديجة أم شابة تعيش بمفردها مع طفلها، بعد أن غادر زوجها للعمل فى مدينة نائية. فى يوم عادى، تتجول فى شوارع القاهرة للقيام ببعض الزيارات، التى تُشعرها بعدم الارتياح.

و«القاهرة ــ برلين» للمخرج أحمد عبدالسلام. مسابقة الأفلام القصيرة، بعد محاولات عدة للهروب من وضع الاكتئاب الجيلى القائم، ترتب نور الشابة سرًا للفرار من بلدها الأم. قبل ساعات من سفرها، تضطرها الظروف لخوض رحلة من الصراعات مع المجتمع البطريركى المتسلط وتحارب للاحتفاظ بسرها الخفى.

وقال رمسيس إن اختيارنا لهذه التشكيلة المميزة والمتنوعة هو تحية لصناعة السينما المصرية، الأطول عمرًا فى العالم العربى ومركز الصناعة فى الشرق الأوسط.